قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا بينهم أسرى مفرج عنهم

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر خضر عدنان من بلدة عرابة، وعبد اللطيف صابر خليفة من قرية عجة، وخالد وليد غوادرة من قرية بير الباشا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمين علي ثوابتة (22 عاما)، وخالد محمد طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوبا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عصام يوسف مواس (23 عاما)، من بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم الزبيدي، من مخيم الجلزون شمال المدينة، وبلال البرغوثي (21 عاما) عقب اقتحام قوة خاصة اسرائيلية بلدة بيت ريما بسيارة مدنية.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب داوود البيطار من حارة السعدية في البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اعتقلت شابين آخرين من القدس، لم تعرف هويتهما.

كما احتجزت سلطات الاحتلال الأسير علاء بحيص من مدينة يطا لحظة الإفراج عنه من سجن "ريمون"، بعد أن أمضى 21 عاما في الاعتقال.