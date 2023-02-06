اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قبرص تعلن تسجيل موجات "تسونامى" فى أعقاب زلزال تركيا

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:41 ص
قبرص تعلن تسجيل موجات "تسونامى" فى أعقاب زلزال تركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلن مركز المسح الجيولوجي في قبرص اليوم الإثنينن حدوث موجات مد بحرية صغيرة "تسونامي" قبالة ساحل مدينة "فاماجوستا" بشمال البلاد، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر.

 

وقال كريستودولوس هادجيجورجيو مدير المركز بحسب صحيفة سايبراس ميل القبرصية، إنه لم تسجل أي خسائر أو أضرار جراء موجات المد البحري، مشيرا إلى احتمال حدوث أضرار أكثر خطورة، وأن دائرة المسح الجيولوجي تراقب الوضع.

 

وضرب الزلزال مناطق في جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم ما أسفر عن مصرع 284 شخصا وإصابة 440 آخرين

 


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