فلسطين تعلن مصرع 8 لاجئين بينهم 3 أطفال جراء الزلزال المدمر فى سوريا

كتب أحمد جمعة

أعلن سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، الاثنين، مصرع ثمانية لاجئين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، بقوة 7.8 درجة، وأوضح الرفاعي في تصريح صحفي له، أنه تم انتشال خمس جثث، وإنقاذ ثمانية لاجئين من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، وأن عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة.

وأشار إلى أنه جرى انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار، موضحا أن ثلاث مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية في سوريا.

ولفت الرفاعي إلى أن فِرَق الهلال الأحمر الفلسطيني توجهت إلى مخيم الرمل، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وأكد أن سفارة فلسطين تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالزلزال، واوفدت طواقمها إلى المخيمات المتضررة وتجري اتصالاتها للاطمئنان على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المدن التي تعرضت للزلزال.

ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم، وأصيب المئات، فجر الاثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجة، وخلّف دمارًا هائلًا في الممتلكات.

وقالت الصحة السورية إن الزلزال أسفر عن مصرع 237 شخصًا وإصابة 639 آخرين، وتدمير شرات المباني في محافظات حلب، واللاذقية، وحماه، وطرطوس.