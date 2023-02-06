فريق طبى بمستشفى قنا الجامعى ينقذ مريضا أصيب بطعنة فى القلب

أعلن الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة، فى إنقاذ حياة مصاب بطعن بالصدر وتهتك بالبطين الأيمن للقلب، وذلك فى إطار الخدمات الطبية المتطورة التى تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور محمود خيرى، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، أن القسم استقبل مريضا 45 عاما فى حالة سيئة، يعانى من الضغط منخفض رغم استخدام محفزات الضغط، كما أن النبض غير محسوس، بالإضافة إلى وجود اضطراب فى درجة الوعى، وقرر الفريق الطبى بقيادة الدكتور كرم مسلم، أستاذ جراحة القلب والصدر، إجراء استكشاف جراحى عاجل حيث تبين وجود تهتك بجدار البطين الأيمن للقلب مع فتحة نافذة قطرها حوالى 2سم ونزيف حاد، وتم اصلاح التهتك والسيطرة على النزيف.

ضم الفريق الطبى الدكتور كرم مسلم، أستاذ جراحة القلب والصدر، الدكتور يوسف شيبة الحمد، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، الطبيبة ساندى عادل والطبيب احمد هشام الأطباء المقيمين بالقسم، كما شارك أيضا من قسم التخدير والعناية المركزة الدكتور محمد الذوق، المدرس بالقسم، الطبيبة علياء علاء، المدرس المساعد بالقسم والطبيبة رزان وجدى، طبيب مقيم بالقسم، كما ضم الطاقم الطبى من هيئة التمريض احمد على تهامى ومحمد قناوى.