مستشفى قنا الجامعى ينجح فى إزالة ورم يزن 4 كيلوجرامات من خصية طفل

أعلن الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، عن نجاح فريق طبى من قسم جراحة المسالك البولية من إزالة ورم بالخصية اليسرى يبلغ وزنه 4 كيلوجرامات لطفل يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك في إطار العمليات المتقدمة التي تجريها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بطب قنا والمستشفى الجامعي، إن الطفل الذي يبلغ من العمر 15 عاما توجه إلى عيادة القسم بسبب وجود ألم مزمن بالبطن، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية والتي أظهرت ورم كبير بالخصية اليسرى معلقة بالبطن، وتم إجراء جراحة عاجلة له لاستخراج الورم يزن 4 كيلوجرام في واحدة من العمليات النادرة والمتقدمة.

وضم الفريق الجراحي الدكتور عمر محمد الصغير، الدكتور عاطف فتحي محمد الاستاذين المساعدين بقسم المسالك البولية، الطبيب حافظ بدوى والطبيب محمد طلعت المدرسان المساعدان بالقسم، كما شارك أيضا من قسم التخدير والعناية المركزة الطبيب محمود إسماعيل، الطبيب مصطفى أشرف، الطبيبة نجاة محمد والطبيبة ميرنا روماني، تحت اشراف الدكتور جاد، سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.