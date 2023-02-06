علاج 224 حالة بالوادى الجديد ضمن المبادرة الرئاسية للعلاج عن بُعد.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، أن وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد على مستوى المحافظة قدمت خدماتها لـ 224 حالة مرضية خلال شهر يناير الماضى بمختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال 11 وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى.

وأوضح الزملوط، أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة، موجهًا الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه الوحدات وفي مقدمتهم وحدة مستشفى بلاط المركزي، والتي جاءت في المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات خلال شهر يناير بالكشف على 63 حالة.

وساهمت المبادرة الرئاسية فى تشخيص حوالى 3500 حالة مرضية ضمن المبادرة منذ إطلاقها عام 2019م تضمنت حالات حرجة وشديدة الخطورة ومنها إنقاذ حياة طفل حديث الولادة، بالتعاون مع ثلاث مستشفيات جامعية (عين شمس - أسوان - أسيوط) بعد تدهور حالته الصحية عقب ولادته بمنزل الأسرة، فى إطار التوجيه الرئاسى بإنشاء وحدات للتشخيص عن بُعد حيث أعلن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث والقائم بأعمال وزير الصحة - فى بيان عبر صفحة الوزارة - نجاح العملية الجراحية التى أجريت للطفل بالمخ بعد نقله لمستشفى الدمرداش، بعدما قرر الفريق الطبى تحويله إلى مستشفيات جامعة عين شمس ونقله بسيارة إسعاف مجهزة.

كما نجحت المبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد فى عمل مناظرة لطفل مبتسر من أهالى مركز الداخلة يعانى من فتق فى الحجاب الحاجز ووجود المعدة والأمعاء بالصدر وضمور فى الرئة اليسرى بين مستشفى الداخلة العام ومستشفى أسيوط الجامعى للأطفال بالإشتراك مع الدكتور محمد عبد التواب استشارى أطفال مبتسرين جامعة أسيوط و بناءً على المناظرة تم توفير حضانة للطفل المبتسر فى مستشفى أسيوط الجامعى للأطفال لتحويل الطفل لإجراء عملية جراحية فورية وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر على منسق التشخيص الطبى عن بُعد فى المحافظة.

وقال الدكتور عبد الناصر على المشرف العام على مبادرة التشخيص الطبى عن بعد أن المبادرة يتم تنفيذها بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة، حيث يتم عرض الحالات المرضية يوميا على استشاريين من خلال التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

وأكد عبد الناصر، أن عيادات الكشف عن بُعد تتواجد فى 11 وحدة هي: وحدة المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى أضاف محروس أن العيادات تستقبل حالات "المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - القلب - الروماتويد - الباطنة - الجلدية "وأن المواعيد يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد ويتم التواصل مُسبقاً مع الدكتور عبد الناصر على منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.