محافظ الوادى الجديد يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر والوفد المرافق له

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، السفير كريستيان برجر سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، والذى يزور المحافظة لبحث فُرص التعاون فى مجالات التعليم ودعم المشروعات التنموية والمجتمعية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ أبرز المقومات الطبيعية والتنموية التى تحظى بها المحافظة، وأهم المشروعات والمبادرات المُنفذة فى مجال تأهيل البنية التحتية والاستثمار الزراعى وتنفيذ مشروعات الجذب السكانى والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع السياحة العلاجية والبيئية.

فيما أبّدى سفير الاتحاد الأوروبى سعادته بما يتابعه من تطورات تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على عمق العلاقات والتعاون بين الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبي، وتطلع الإتحاد لمزيد من التعاون مع المحافظة فى مجالات تمكين المرأة والتعليم بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة فى هذه الرقعة المتميز من مصر.

وكان محافظ الوادى الجديد، عقد أمس السبت، اجتماعًا مع المسئولين التنفيذين المعنيين بمشروعات تطوير قرى مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروعات القطاعات المختلفة بعد المرور الميدانى لمسئولى هذه القطاعات، ووجه المحافظ بحصر الاحتياجات المطلوبة لتوصيل مياه الشرب وتدبير مولدات الكهرباء اللازمة لتغطية الأحمال بالتنسيق مع قطاع الكهرباء. كما أشار إلى البدء فى وضع خطة تسكين العاملين بالمنشآت الحكومية بالقرى.

وأجرى محافظ الوادى الجديد، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بمركز الفرافرة وكمال إبراهيم رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذيين.

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية والرصف والتأثيث الجارية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمبانى مجمع الخدمات الزراعية بقرى أبو منقار و أبو هريرة، والذى يضم جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعى ومخزن للأسمدة ومكاتب إدارية، وكذلك جاهزية مبانى مجمع خدمات المواطنين ونقطة الإسعاف ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل التى تم الانتهاء منها جميعًا إنتظارًا للافتتاح الرسمى مع استكمال باقى المنشآت الخدمية.

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال جولته التفقدية المتواصلة بالفرافرة، أعمال إنشاء وحدة كهرباء إضافية بمحطة كهرباء الفرافرة بقدرة 3,8 ميجاوات، يرافقه كمال إبراهيم رئيس المركز و مسئولى قطاع الكهرباء بالمركز. وذلك لدعم قدرة المحطة واستيعاب الأحمال المستقبلية بتكلفة تقدر بنحو 22 مليون جنيه.

وأشار الزملوط إلى أنه سيتم زيادة إجمالى قدرة المحطة إلى 12 ميجاوات والمقرر تشغيلها بنهاية شهر مارس القادم؛ وذلك لتغطية احتياجات مشروعات " حياة كريمة" بنطاق المركز من الطاقة الكهربائية.