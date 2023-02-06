صحة الإسكندرية: الانتهاء من فعاليات التدريب الإلكتروني لـ8 مناطق طبية.. صور

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية ، عن استكمال دورات "تأهيل القيادات بمديرية الشئون الصحية"، برعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، انتهاء فعاليات التدريب الالكترونى لفريق حوكمة الموارد وإدارة اللوجستيات بجميع المناطق طبية .

وأضافت صحة الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من فعاليات التدريب الالكترونى لفريق حوكمة الموارد وإدارة اللوجستيات بجميع المناطق الطبية ، واستمر التدريب على مدار أسبوع لعدد 8 مناطق طبية، وشمل التدريب التعريف بمهام فريق الحوكمة الذي تم تشكيله بالمناطق الطبية وتدريب الفريق على البوابة الرقمية للمشتريات والمخازن سلسلة الإمداد الخاصة بالتحول الرقمي لمخازن المناطق، وتم التدريب داخل القاعة الإلكترونية بمركز المعلومات بالمديرية ، ومنسق عام لفريق الحوكمة بالمنطقة، ومدير علاجي المنطقة وعدد 4 أعضاء من كل منطقة، ويتم أعمال إعادة تدوير الرواكد التوزيع الأمثل للمستلزمات مع جرد العهد وادخال الأصناف المختلفة على النظام الإلكترونى.

ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية، أن لجنة حوكمة الموارد قد بدأت أعمالها بنهاية نوفمبر العام الماضى لتشمل مخازن التموين الطبى ومخازن المستشفيات وتستكمل أعمالها بمخازن المناطق الطبية والوحدات الصحية للاستغلال الأمثل لجميع موارد المديرية ، واستكمل مديري عموم المناطق أعمال لجنة الحوكمة باجتماع داخل كل منطقة مع فريق الحوكمة بالمنطقة للتأكيد على دور ومهام كل عضو بالفريق والانطلاق بالعمل على المنظومة الالكترونية للمخازن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مستشفى الرمد العام، انتهت فعاليات الدورة الرابعة عشر من دورات أساسيات الإدارة تى تهدف إلى تدريب مديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية بها .



التدريب الالكتروني



التدريب الالكتروني



التدريب الالكتروني



التدريب الالكتروني