صحة الإسكندرية تنهى الدورة 14 لتأهيل القيادات الصحية بمستشفى الرمد.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية ، عن استكمال دورات "تأهيل القيادات بمديرية الشئون الصحية"، برعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، استكمالا لدورات تأهيل القيادات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وأضافت صحة الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من فعاليات الدورة الرابعة عشر، من دورات أساسيات الإدارة، التى أقيمت الأسبوع الماضى، بمستشفى الرمد بالتنسيق مع الدكتور حازم غزالة* مدير المستشفى والتى تهدف إلى تدريب مديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية بها.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية، أنه على هامش فعاليات الدورة، تم إعداد الإصدار الأول للدليل الاسترشاد لمعظم القوانين واللوائح المالية المنظمة للعمل بمديرية الصحة بالاسكندرية، وتم البدء بحوكمة مخازن مستشفى الرمد، وتم عرض أهم إنجازات فريق حوكمة الموارد وإدارة سلسلة الإمداد وإدارة اللوجستيات بالمديرية الذى بدأ أعماله فى 14 نوفمبر، حتى أنهى أعماله بجميع مخازن المستشفى، وقام بالعرض الدكتورة نشوى إبراهيم والدكتورة إسراء محمد ورانيا حليم، أعضاء فريق الحوكمة بالمديرية، وذلك بعد أن بدأ تطبيق "التحول الرقمى" بمديرية الصحة بالإسكندرية.

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية، أن الدورة الخامسة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى من دورات أساسيات الإدارة، ستكون بمستشفى الحميات وتستمر لمدة ستة أيام.

وعلي صعيد آخر، استقبلت الدكتورةأميرة طهيو وكيلة وزير الصحة بالإسكندرية وفدا من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة غادة يونس رئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وبحضور الدكتورة منال الحبشي مديرة الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

ناقش اللقاء متابعة الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية في 7 مستشفيات تابعة للمديرية، كما تم مناقشة إنشاء وحدات للتغذية العلاجية بالمستشفيات.