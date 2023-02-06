سقوط شجرة على سيارة ملاكى بالإسكندرية بسبب شدة الرياح

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة مصطفى كامل بالإسكندرية ، سقوط شجرة على إحدى السيارات التى تصادف وجودها بجوارها بسبب شدة الرياح وسوء الطقس فى الأجواء غير المستقرة التى تتعرض لها الإسكندرية حاليا.

وتبلغ لشرطة النجدة بالحادث بسقوط شجرة بمنطقة مصطفى كامل على طريق ترام الرمل والتواصل مع الجهات التنفيذية لرفع الشجرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تعطل حركة المرور فى الطريق .

فى سياق اخر تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، آثار الطقس السيء بنطاق المحافظة ، ومتابعة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المدينة على مدار الأيام الماضية، كما تفقد منطقة شاطئ إدوارد خراط بحي المنتزه أول والتي تسببت الأمواج العاتية في تشقق جزء من الرصيف، وميل السور.

وقال المحافظ أن موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها الإسكندرية ونشاط الرياح وأرتفاع الأمواج بشكل غير عادي، أحدث تآكل لجزء من شاطىء إدوارد خراط أدى إلي تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 متر، مؤكدا أنه على الفور تم التنسيق الكامل مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وحماية الشواطىء، وإدارة المرور، والحي، وجميع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه تم البدء الفورى في معالجة الرصيف والسور.

وأضاف الشريف أن هيئة جهاز تعمير الساحل الشمالي وحماية الشواطئ بالتنسيق مع المقاولون العرب والجهات المختصة بدأوا على الفور في التعامل مع النحر، حيث تم وضع كتل خرسانية تمهيدا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الإنشقاقات، وما أتلفته الأمواج.

مُضيفا أنه تم عمل شريط أصفر وعلامات إرشادية بنطاق المنطقة المتضررة لتنبيه المواطنين باتخاذ الحذر وعدم السير في تلك المنطقة المحددة حفاظا على سلامتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، وممثلي هيئة حماية الشواطئ وشركة المقاولون العرب.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لاستمرار رفع درجة الاستعداد واليقظة للتعامل الفورى مع آثار موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة.