زلزال جديد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب طوروس السورية

عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام سوريا، عن وقوع زلزال جديد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، تظهر عددا كبيرا من المباني المنهارة بسبب الهزة الأرضية.

وأظهرت صور بثتها محطة "تي.آر.تي" الحكومية وقوع أضرار بمبان، وتجمع الناس في شوارع.

ونشب حريق كبير في منطقة كهرمان مرعش، عقب الزلزال الذي ضربها فجر اليوم الإثنين.

وقال وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، إن عملية الإنقاذ دائرة في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد التي تتعرض لهزات ارتدادية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.

وأعلن الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجة، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.