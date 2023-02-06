رفع مياه الأمطار والانتهاء من نقل 2400 طن قمامة ببلطيم فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

واصلت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار بالفترة المسائية، مساء اليوم الاثنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لعمال النظافة، والسائقين بمجالس المدن والقرى، وكل المشاركين في رفع مياه الأمطار من الشوارع، بالإضافة رؤساء المدن ونوابهم، لجهودهم الكبيرة في رفع مياه الامطار، ومواجهتهم حالة الطقس.

كما تمكنت وحدة التدخل السريع بجهاز النظافة والتجميل، برئاسة الدكتور محمود زهران من نقل مقلب القمامة القريب من قرية الشيخ مبارك ببلطيم، متحملين البرد القارص منذ بداية النهار حتى الآن وتم إخلاء الموقع تماما بعد رفع 2400 طن،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ ليلا، وكذلك بقرى المركز، موجهاً باستمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة مياه الأمطار خلال الفترة الحالية، لتعرض المحافظة لأجواء ممطرة.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع مياه الأمطار في جميع القرى والمدينة لمواجهة موجة الشتاء الحالية ، مؤكدا أنه أعطى تعليماته لرؤساء القرى برفع جميع المياه الناتجة عن موجة الشتاء الحالية ،والتأكد من عمل صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع الناتجة عن هطول الأمطار.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع باقى مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الإمطار، وبصفة خاصة امام المستشفيات، وفتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولا بأول، ورفع كل مخلفات المطر حول المدارس والمصالح الحكومية ـ موجها الشكر لفريق العمل من عمال النظافة والسائقين بأحياء مدينة دسوق، واستمرارهم بالعمل على رفع مياه الأمطار بشوارع دسوق بأماكن متفرقة بشوارع المدينة لرفع جميع المياه وقاموا بالعمل بكل اخلاص لرفع مياه الأمطار المتراكمة .ورفع مخلفات الأمطار والمتولد اليومى من القمامة وذلك إثر عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.



اخلاء موقع مقلب قمامة



استمرار رفع مياه الامطار



انتهاء الاعمال برفع مقلب قمامة الشيخ مبارك



جانب من رفع مياه الامطار بقلين



جانب من رفع ياه الامطار



جهود لرفع القامامة



رفع القمامة من مقلب فرعي ببلطيم



رفع 2400 طن قمامة



رفع الامطار بدسوق



رفع مياه الامطار بدسوق



رفع مياه الامطار ليلا بكفر الشيخ