استمرار الحملات على الأسواق بمدن وقرى كفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة الإعلان عن الأسعار، والتصدي لمحاولات حجب السلع، فضلاً عن تواصل أجهزة الدولة جهودها للسيطرة على الأسواق، وتحرير محاضر للمخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أنه لن يسمح بالتهاون مع أي تجاوزات في الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لاستغلال المواطن، والعمل جاهداً لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وأنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، موجها بشن الحملات بالقرى.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكيد على أهمية الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير في أسعار السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الجهود عن تحرير ٧ محاضر، متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، والسلامة المهنية.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، منهم 3 محاضر بيئة، و محضر تموين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات على الأسواق بقرى دسوق، شباس الملح وتوابعها، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، للمخالفين من التجار، مؤكداً على استمرار تلك الحملات على الأسواق والمحال التجارية.



استمرار الحملات التموينية بدسوق



التأكد من صلاحية السلع بكفر الشيخ



حملات على الاسواق بدسوق



حملات على الاسواق بسيدي سالم



حملات على الاسواق بكفر الشيخ