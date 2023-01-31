رئيس جامعة كفر الشيخ: توسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة الطلابية وتعزيز الوعى الوطنى

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الدوري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانونى للجامعة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

وأثنى رئيس الجامعة أعمال المجلس على محافظ كفرالشيخ، لدعمه مطالب الجامعة وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشددا على استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الرئاسية كافة، مع الاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه رئيس الجامعة بتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات وقدرات الطلاب واستثمار طاقاتهم وأفكارهم والعمل على تعزيز الوعي الوطني والتوعية بدور الشباب في الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع مشاركة الطلاب في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،استمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجاً ، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعريف الشباب الجامعي على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذي تنفذه الدولة.

كما أكد دسوقي ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي الجامعة، واستعداد الجامعة لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأعرب محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، عن سعادته بالتواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في مختلف المجالات.

واستعرض المحافظ مشروعات التطوير والإنشاء الجارية بالمحافظة، والتي يتم افتتاحها واستكمالها خلال العام الحالي 2023م في مجالات الإسكان الإجتماعي والطرق وتوفير السلع الأساسية في الأسواق .

وأشاد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، بالقطاع الطبي في المحافظة والقوافل الطبية التي تنظمها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والأطقم الطبية المشاركة ولمؤسسة حياة كريمة، لحرصهم على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، وخصوصا في المناطق النائية.