رئيس جامعة المنوفية: مستعدون لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بكل الإمكانيات

المنوفية – محمود شاكر

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، على الاستعداد الكامل لجامعة المنوفية لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بكافة الاستعدادت لتوفير الجو الامن للطلاب للتحصيل الدراسى.

وأضاف القاصد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تستقبل الفصل الدراسى الثانى فى 23 كلية، تضم ما يقرب من 75 إلى 80 ألف طالب وطالبة موزعين على كافة الكليات.

وأوضح القاصد أنه تم الأستعداد وعمل الصيانات اللازمة للمدرجات وقاعات الدراسة بالكليات المختلفة، علاوة على الانتهاء من الجداول الدراسية والتى سيتم الاعلان عنها قبيل البدء للدراسة بجميع الكليات.

وتابع القاصد، أن الجامعة تعلم وفق خطة كاملة لمواجهة الامطار أو أى عوامل من التقلبات الجوية، لافتا إلى أنه تم الصيانة الكاملة للمصارف وخطوطها المختلفة بالكليات من أجل عدم تراكم أى مياة، بالاضافة إلى المتابعة الدورية للاسقف وغيرها من الأدوات لتوفير الجو الامن للطلاب.

وأشار القاصد إلى أنه مع البدء للعام الدراسى الجديد هناك كليات تبدأ السبت وأخرى الأحد، لافتا إلى أنه وجه جميع الكليات للاللتزام الكامل بالخطط الدراسية لكل المقررات من اجل الوصول إلى أفضل النتائج.