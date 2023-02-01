رئيس جامعة المنوفية يتابع سير العمل فى ورش برنامج كن ريادى

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة والدكتور صبحى شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة والدكتور إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وفد شركة إنرووت للتنمية Enroot Development برئاسة الدكتور هانى السلمونى، وذلك ضمن تفعيل البرتوكول الموقع بين الجامعة والشركة وانطلاق ورش عمل برنامج "كن_ريادى" لتدريب طلاب جامعةالمنوفية على مهارات سوق العمل الخاص، ويتم تنظيم التدريبات فى كلية الزراعة بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتى انطلاقا من حرص جامعة المنوفية على تنظيم الدورات التدريبية التي تهدف إلى التطوير المستمر لمهارات طلاب الجامعة، وتسخير الإمكانيات لتأهيلهم لسوق العمل، واهتمام الجامعة بالتعاون ومشاركة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني لاحتضان المشروعات بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وجدير بالذكر أن برنامج "كن ريادي" يستهدف 500 طالب وطالبة من طلبة وخريجي جامعة المنوفية في الفترة من 29 يناير إلي 2 فبراير و من 5 إلى 9 فبراير لتنمية معرفة الطلاب بأسس ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتى هذا البرنامج بالتعاون مع إنرووت للتنمية Enroot Development وتحت إشراف الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة والدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إلهام غنيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ويتضمن تنفيذ البرنامج ثلاث ورش في الأسبوع الأول 300 مستفيد على ثلاث قاعات، وورشتان في الأسبوع الثانى ب200 مستفيد في قاعتان بهدف زيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية ريادة الأعمال والتعرف على سمات رائد الأعمال وتكوين الأفكار وتقييم الفرص المتاحة لتأسيس المشروعات.