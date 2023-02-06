رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من ملفات عمل الوزارة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراضا لموقف عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء تناول بالعرض موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم تنفيذه كذلك من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبى، الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم إقامتها وتستهدف تأمين التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض مصر فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية، خاصةً ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية المطلوبة، وكذا مسارات الربط ومواقع محطات محولات الجهد الفائق.

وتطرق اللقاء، إلى متابعة الجهود المبذولة فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات هذا القطاع، إلى جانب متابعة ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.