حملات تفتيشية على مخابز قرى مركز الزقازيق.. ونقص الأوزان أبرز المخالفات

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على المخابز والأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

تنفيذا لذلك، قامت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة محمد العيوطى مدير الإدارة ومفتشى الإدارة، بحملة تفتيشية ورقابية لضبط المخابز وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية: المحضر رقم 2757 جنح المركز ضد مخبز "م. ع. ا" بناحية كفر يوسف سلامه وذلك لتجميع كميه من الدقيق مقدارها 7 شكاير.

وتقرير مخالفة ضد مخبز "م. ع. ا" بناحية كفر يوسف سلامه وذلك لتجميع كميه من الدقيق مقدارها 7 شكاير دقيق بلدى مدعم، وتقريرمخالفة ضد مخبز "أ. ع.أ" بناحية الغار وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 10جم، وتقرير مخالفة ضد مخبز " م. ر. ع"، بناحية كفر يوسف سلامه وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 10جم، وتقرير مخالفة ضد مخبز "س. م. ا"، بناحية ميت أبو على وذلك لانتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم، تقرير مخالفة ضد مخبز " ا. ا. ع" بناحية عزبه رسلان وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 8 جم، تقرير مخالفة ضد مخبز " م. ع. س" بناحية عزبة البحر وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 7 جم، وتقرير مخالفة ضد مخبز " س. م.ع" بناحية الغار وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 7 جم، وتقرير مخالفة ضد مخبز "س. م. ع"، بناحية العصلوجى وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 7 جم.

وتقرير مخالفة ضد مخبز " ر. ا. ا "، بناحية العصلوجى وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 7جم، وتقرير مخالفة ضد مخبز " س. م. م" بناحية الغار وذلك لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتقرير مخالفة ضد مخبز "ع. و. ع" بناحية ميت ركاب وذلك لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن بيانات المخبز، وتقرير مخالفة ضد مخبز "م. ا. م" بناحية عزبه السبكى وذلك لعدم نظافه ادوات العجين، تقرير مخالفة ضد مخبز " م. ا. م" بناحية العصلوجى وذلك لعدم نظافه ادوات العجين، وتقريرمخالفة ضد مخبز م. ح. ع بناحية طاروط وذلك لعدم نظافه ادوات العجين وعدم الاعلان عن بيانات المخبز، تقرير مخالفة ضد مخبز " ن. س. ع" بناحية بهجات وذلك لعدم نظافه ادوات العجين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.