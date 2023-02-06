حركة محليات محدودة بمجلس مدينة كفر الشيخ.. اعرف الأسماء

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 177 لسنة 2023م، بتكليف عبد العزيز جمعة عبد العزيز حسن، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لقرى شرق1، عوني فتح الله عبد الفتاح، نائباً رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لقرى شرق 2، أحمد عبد الخالق أحمد الجوهرى، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لقرى غرب 1.

وتضمن القرار تكليف أيمن إبراهيم يوسف محمد، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لقرى غرب 2، رضا محمود رجب سلامة، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لمتابعة مبادرة حياة كريمة، ومحمد عطية عبد الرحيم، مساعداً لرئيس حى شرق الإشغالات والإزالات.

كما شمل القرار تكليف كل من جلال مسعد بسيوني، مساعداً لرئيس حي شرق للنظافة والتجميل، وعمار عبد القادر الكرش، مساعداً لرئيس حي غرب الإشغالات والإزالات، عبد الخالق مصطفى أبو عبيد، مساعداً لرئيس حي غرب للنظافة والتجميل.