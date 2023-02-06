جارديان: معلمون يوزعون معجون أسنان على تلاميذ بسبب أزمة المعيشة فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

أظهر بحث جديد أن أربعة من كل خمسة مدرسين في المملكة المتحدة قدموا فرش أسنان ومعجون أسنان للطلاب، حيث أثرت أزمة تكلفة المعيشة على صحة الفم لدى الأطفال، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة "بيوتى بانكس" الخيرية لفقر النظافة والجمعية البريطانية لطب الأسنان (BDA) أن 81% من المعلمين يقولون إن بعض الأطفال في مدرستهم لا يستطيعون الوصول إلى معجون الأسنان ، بينما قال 41% أن هذا يؤدي إلى استبعادهم اجتماعيًا بسبب نظافة الفم السيئة.

وجاءت الدراسة في الوقت الذي استمرت فيه ميزانيات الأسر في التعرض للضرب في المملكة المتحدة ، حيث تجاوز التضخم 10% وحذر صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا من المتوقع أن تكون الدولة الصناعية الكبيرة الوحيدة التي تواجه انكماشًا اقتصاديًا هذا العام.

وقال ثلاثة أرباع المدرسين إن عدم الحصول على معجون الأسنان وفرشاة الأسنان أدى إلى تغير لون أسنان الأطفال ، وقال نصفهم إنهم يعرفون أطفالًا يعانون من تسوس الأسنان الملحوظ ، بينما يعانى أقل من الثلث بقليل من آلام في الأسنان أو يعانون من رائحة الفم الكريهة.

وقال واحد من كل أربعة مدرسين شملهم الاستطلاع إنهم ظلوا مستيقظين في الليل قلقين بشأن رفاهية تلاميذهم ، بينما أفاد 38% بأنهم شعروا بالعجز.



تقرير الجارديان

وتحدث الباحثون إلى 260 مدرسًا في مدرسة ثانوية حكومية في المملكة المتحدة ، بما في ذلك مساعد مدير مدرسة في لويشام الذي قال إن بعض الطلاب ما زالوا يرتدون "كمامات" لإخفاء أفواههم. قال قائد الحماية في نفس المدرسة في لويشام إن أزمة تكلفة المعيشة أدت إلى مزيد من المكالمات من الآباء الذين لم يتمكنوا من شراء منتجات النظافة الأساسية.

وقالوا: "حالات التنمر بين الشباب بسبب الأعراض المرتبطة بنظافة الفم السيئة وصلت إلى مستوى قياسي". "[نحن] نتعامل مع العديد من الطلاب الذين لا يقومون بتنظيف أسنانهم بالفرشاة كل يوم ، ولا يستحمون بشكل متكرر ولا يستطيعون غسل ملابسهم وتجفيفها بشكل فعال."