تعليم بورسعيد: انتظام الدراسة بجميع المدارس الأحد المقبل

بورسعيد - محمد عزام

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه تم الاستعداد لاستقبال الطلبة والطالبات في الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت القادم في عدد من المدارس الخاصة على أن يتم الانتظام في كل مدارس المحافظة بداية من الأحد.



وأضافت الدكتورة هالة عبدالسلام، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق مع الأحياء لرفع مياه الأمطار الموجودة داخل المدارس أو خارجها، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة، جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.



وأوضحت، أن هناك انتظام بين أعضاء هيئة التدريس في عملية توزيع جداول الفصل الدراسي الثاني، تحت إشراف مديري المدارس في كافة الإدارات التعليمية بمحافظة بورسعيد.



وأشارت إلى أن هناك تعليمات مشددة على تفعيل الغياب للطلبة والطالبات بكل المراحل التعليمية، وأن الانتظام بالحضور هو أساس العملية التعليمية.



وقالت الدكتورة هاله عبدالسلام، إنه تم بداية عمل الإدارة التعليمية الجديدة ببورسعيد وهي إدارة الزهور التعليمية التي تم البدء للعمل فيها منذ 29 يناير الماضي.



وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة صفوف النقل بمرحلة الثانوية العامة خلال الأسبوع الجاري.



وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه تم استلام نتائج امتحانات التابلت من الوزارة بعد تصحيحها، مشيره إلى أنه سيتم إضافة نتيجة الأسئلة المقالية وأعمال السنة لكل طالب، واعلان النتيجة بشكل رسمي.



وأضافت، أن جميع الإدارات تعمل على قدمٍ وساق في تجميع نتيجة الصفين الأول والثاني لمرحلة الثانوية العامة وإعلانها رسمياً في جميع مدارس محافظة بورسعيد.



وكان طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم 6487 طالبا وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، بهدوء وبكل يسر دون رصد أي معوقات أو مشكلات، وذلك من خلال 44 مدرسة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص ودولي.

