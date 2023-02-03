تعليم الأقصر تبدأ غرس 40 ألف شجرة بالمدارس ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، فى غرس أول شجرة بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، ضمن فعاليات مبادرة "100 مليون شجرة" حول مصر لتشجير المدارس والمؤسسات المختلفة.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تسلمت المديرية 40 ألف شجرة لتوزع على إداراتها السبعة، والتى سيتم تشجير المدارس بها، حيث تم البدء بغرس أول شجرة بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، تنسيق وتنفيذ إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم برئاسة موسى عبد الله، وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تسلم المحافظة 120 ألف شجرة متنوعة تمهيدًا لزراعتها ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى يمثل فيها البعد البيئى محورا أساسيا من خلال تطبيق نظم الاستدامة البيئية، حيث يقول الدكتور ياسر الصاوى، مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، أنه تم تسلم الأشجار وحفظها بمشاتل المحافظة المخصصة لذلك الغرض تمهيدا لبدء زراعتها فى المواعيد المناسبة لكل صنف.

وأشار مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، إلى أن مبادرة 100 مليون شجرة ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وكانت قد بدأت المحافظات، العمل على تنفيذ مبادرة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق وتوفير الشتلات الزراعية اللازمة، وتتابع وزارة التنمية المحلية، مع المحافظات أعمال زراعة الأشجار ومن المستهدف أن تساهم الوزارة فى المبادرة بزراعة 79.7 مليون شجرة، فيما تستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20،3 مليون شجرة.



زراعة أول شجرة بمدرسة الأقصر الثانوية



تعليم الأقصر تبدء غرس 40 ألف شجرة بالمدارس ضمن مبادرة التنمية



وكيل التعليم خلال مبادرة زراعة الأشجار بالمدارس



تعليم الأقصر تبدء غرس 40 ألف شجرة بالمدارس