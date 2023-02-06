تعرف على قائمة مشروعات "حياة كريمة" القائمة فى قرى إسنا جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل فى دعم القرى بصورة يومية، حيث يجرى العمل بعدة مشروعات تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه 8 بوصة و4 بوصة فى شوارع الحلة، ويجرى استمرار العمل في إنشاء وحدة إطفاء حاجر كومير، والعمل فى تنفيذ إنشاء سوق خضار وموقف سيارات قرية الدير ضمن مشروعات حياة كريمة، وكذلك العمل فى محطات رفع الحلة والحليلة وزرنيخ.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى أيضاً استمرار أعمال صيانة الكشافات على الطريق العام ومداخل القرى بمجلس قروى كومير، وجارى العمل فى حفر وردم خط انحدار محطة رفع الحليلة التابعة لمجلس قروى الحلة، والعمل بمحطة الصرف الفرعية بقرية الدير ضمن مبادرة حياة كريمة، ويتم متابعة كافة تلك المشروعات على مدار الساعة لخدمة أهالى تلك القرى لتغيير حياتهم للأفضل.

وأوضح اللواء هشام السعدي، أنه تشمل قائمة المشروعات الجارية على الأرض بالقرى، العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك تركيب كشافات لطريق قرية الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية، كما يجري استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، ويجرى استمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.



احلال وتجديد شبكات المياه 8 بوصه و4 بوصه فى شوراع الحلة



استمرار العمل فى محطات رفع الحلة والحليلة وزرنيخ



العمل فى محطات رفع الحلة والحليلة وزرنيخ



تركيب أعمدة فى المداخل ومخارج والطريق السريع فى الحلة



صيانة كشافات مداخل القرى بمجلس قروى كومير



عمليات تنفيذ انشاء سوق خضار وموقف سيارات قرية الدير