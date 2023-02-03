اليوم السابع
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الجمعة، 03 فبراير 2023 08:00 ص
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مشروعات حياة كريمة تغير واقع قرى النوبة فى أسوان.. صور

الجمعة، 03 فبراير 2023 08:00 ص
مشروعات حياة كريمة تغير واقع قرى النوبة فى أسوان.. صور جانب من المشروعات
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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يستعرض "اليوم السابع" أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع داخل قرى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، والتى وصلت نسبة التنفيذ فى البعض منها إلى 100% لخدمة سكان قرى النوبة داخل 44 قرية يعيشون بنطاق مركز نصر النوبة.

وصرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأن المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" تعد حزمة بمختلف قطاعات العمل العام، ويصل إجمالى عددها لـ313 مشروعاً بتكلفة 3.3 مليار جنيه، تخدم أكثر من 147 ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها.

وأشار المحافظ إلى أنه أعطى توجيهاته للمسئولين بالإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بجودة عالية سواء من الشركات أو المقاولين، على أن يتم تلافى كل الملاحظات التى تم رصدها، والاهتمام باللاند سكيب، وبكل صغيرة وكبيرة فى التنفيذ، وحال وجود تباطؤ أو تقاعس من أى شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم استبعاده على الفور، مشدداً على ضرورة وضع علم مصر على الصوارى والأماكن المرتفعة وعدم دهانه على الأرصفة والأشجار وغيرها من المواقع التى تتعرض للمرور عليها من المشاة، مع أهمية الالتزام بوضع لوجو وشعار حياة كريمة أو تحيا مصر أو غيرها من المبادرات الرئاسية للتعريف بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة، وكذا وضع لافتات توضيحية بكل منطقة وقرية.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للقيادات البرلمانية والمجتمعية لتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية، وتحقيق الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

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حياة كريمة فى نصر النوبة
حياة كريمة فى نصر النوبة

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محافظ أسوان يتابع تنفيذ المشروعات
محافظ أسوان يتابع تنفيذ المشروعات

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