تشييع جثامين أب وأم وأطفالهما الثلاثة ضحايا حريق فى جنازة مهيبة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

شيع المئات من أهالي بندر مركز ومدينة الإبراهيمية في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، جنازة أب وأم وأطفالهم الثلاثة؛ المتوفون إثر نشوب حريق في منزل الأسرة في محافظة القاهرة.

وتوفى الأب مرتجى محمود منيع، البالغ من العمر 45 عامًا، وزوجته شريهان سيد، 35 عامًا، ربة منزل، وأطفالهم سيد مرتجى، 7 أعوام، طالب بالصف الثاني الابتدائي، ومحمود مرتجى، 11 عامًا، طالب بالصف السادس الابتدائي، ورضيع عمره عام واحد، فيما نجت ابنتهم ابنتهم جومانة من الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بشأن ما تبلغ بنشوب حريق في شقة سكنية داخل أحد العقارات في منطقة تابعة لنطاق ودائرة مديرية أمن القاهرة.

وتبين نشوب حريق في شقة سكنية وسط المنطقة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق تمكنت من السيرة على النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن وفاة 5 أشخاص، وهم كلًا من: مرتجى محمود منيع، البالغ من العمر 45 عامًا، وزوجته شريهان سيد، 35 عامًا، ربة منزل، وأطفالهم سيد مرتجى، 7 أعوام، طالب بالصف الثاني الابتدائي، ومحمود مرتجى، 11 عامًا، طالب بالصف السادس الابتدائي، ورضيع عمره عام واحد، فيما نجت طفلتهما جومانة من الموت المحقق جراء الحريق.

جرى نقل الجثامين الخمسة إلى أحد المستشفيات القريبة، وهناك تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتم نقل الجثامين الخمسة إلى مسقط رأس الأسرة في الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ودفنهم في مقابر الأسرة وسط مشاهد موجعة وحزينة عمت الجميع.



تشييع الجثامين فى جنازة مهيبة



تشييع الجثامين



تشييع الجنازة



تشييع الجثامين



تشييع الجثامين



تشييع الجثامين