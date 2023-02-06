ترامب ينفى رصد بالونات تجسس فى رئاسته ويصف إدارة بايدن بالـ"عار"

كتبت نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الصين كانت "تكن له الكثير من الاحترام" وهو ما منعها لإطلاق بالونات تجسس في المجال الجوي الأمريكي ردا على مزاعم البنتاجون أن مثل هذه الحوادث تكررت 3 مرات خلال رئاسته.

وفقا لصحيفة نيويورك بوست، وصف ترامب في منشور على تروث سوشيال موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه المزاعم بأنها "معلومات مزيفة" بينما انتقد إدارة جو بايدن ووصفها بأنها "وصمة عار"، وكتب: "الصين كانت تحترم ترامب كثيرًا لحدوث هذا، ولم يحدث أبدًا، مجرد تشويه كاذب!".

وقارن الحادث بإجلاء الجيش الأمريكي من أفغانستان العام الماضي، وقال: "وضع البالون الصيني عار ، تمامًا مثل عرض الرعب في أفغانستان ، وكل شيء آخر يحيط بإدارة بايدن غير الكفؤة بشكل فادح."

وأضاف: "إنهم يجيدون فقط الغش في الانتخابات والتضليل"، في إشارة إلى مزاعمه التي لا أساس لها من التزوير خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

في بيان صدر عن البنتاجون يوم السبت ، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن البالونات الصينية دخلت المجال الجوي الأمريكي في ثلاث مناسبات مختلفة خلال إدارة ترامب ، وإن كان لفترة وجيزة مشيرين الى ان الامر أصبح معروفًا فقط بعد مغادرة ترامب لمنصبه.

اشارت الصحيفة الى أن المنطاد الصيني تسبب في ازمة دبلوماسية بين واشنطن وبكين ما دفع وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد أجل رحلة إلى بكين بعد الازمة التي لازالت تداعياتها مستمرة.