تدريب سيدات سوهاج على إصلاح الأدوات الصحية للحفاظ على المياه المهدرة.. صور

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، ورش تعليم المبادئ الأولية فى السباكة لسيدات إحدى الجمعيات بقرية بنى حرب بمركز طهطا، وسيدات إحدى الجمعيات بقرية بنى هلال بمركز المراغة، وسيدات الوحدة المحلية بقرية بيت داوود بمركز جرجا.

يأتي ذلك لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك، حيث تم تدريب المشاركات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسربات بجميع الأدوات الصحية، وكذلك لنشر ثقافة الحفاظ على المياه، وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى 181 قرية بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج.

وأشارت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه تم توعية المشاركات بكيفية التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتعريفهم بمخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية كما يتم تريف المشاركين بأهم الخدمات التى تقدمها الشركة وكذلك كيفية ترشيد الاستهلاك باستخدام القطع الموفرة للمياه كما يتم تركيب عدد من القطع الموفرة بدورات المياه تشجيعاً للمواطنين على التوسع فى استخدام القطع الموفرة للحفاظ على المياه وفى نهاية ورشة العمل تم مطالبة المشاركات بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين السيدات للحفاظ على المياه.