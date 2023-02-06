اليوم السابع
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بلومبرج: تركيا ترفض اقتراح إيلون ماسك بإرسال "ستارلينك" بعد الزلزال المدمر

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:59 م
بلومبرج: تركيا ترفض اقتراح إيلون ماسك بإرسال "ستارلينك" بعد الزلزال المدمر زلزال تركيا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن حكومة تركيا رفضت اقتراح إيلون ماسك بإرسال خدمة برودباند القمر الصناعى "ستارلينك" إلى البلاد بعد أن ضربها زلزال مدمر هو الأقوى منذ عقود.

وقال إيلون ماسك على تويتر إن واحدة من شركاته، وهى Space Exploration يمكن أن تقدم شبكة ستارلينك بمجرد موافقة الحكومة التركية.

لكن مسئول تركى رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، شكر الملياردير الأمريكي على الاقتراح، وقال إن تركيا لديها ما يكفى من قدرات القمر الصناعى،  وقد وضعت البلاد محطات تعمل ببطاريات على الرغم من أنه لا يمكن توفير الكهرباء فى بعض المناطق.  

أعربت دول عربية وأجنبية عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، بالقرب من الحدود السورية، والذي أسفر عن مصرع 521 شخصا في كل من سوريا وتركيا، إلى جانب إصابة نحو ألفين.

فمن جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ، في تغريدة على "تويتر"، عن تعازيه في ضحايا الزلزال، قائلا "خسائر مأساوية في الأرواح في زلزال تركيا وسوريا.. تعازينا لعائلات الضحايا وقلوبنا مع الناجين.. المملكة المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا عزم بلاده إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود الإغاثة عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد وخلف مئات القتلى.

 

 

 


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