جامعة الفيوم تكرم 150 من العاملين فى احتفالية التميز الإدارى

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، احتفالية التميز الإداري والتي تنظمها اللجنة الرياضية بالتعاون مع اللجنة النقابية، بحضور الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف عبد الوهاب الغندقلي، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعمرو ماضي، أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية، وأحمد رشاد، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، وعبد الناصر بكري، رئيس اللجنة النقابية، وعدد من عمداء الكليات ومديرو العموم وأعضاء اللجنة الرياضية وأعضاء اللجنة النقابية وذلك اليوم الأربعاء الموافق 1-2-2023 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن جامعة الفيوم تزخر بالموظفين المتميزين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس والعاملين هما جناحي الجامعة؛ حيث يسهم العاملين بأدوار فاعلة في تسهيل العملية التعليمية على الطلاب.

وأشاد بالجهود المبذولة من العاملين، موضحا أن احتفالية التميز الإداري تعكس اهتمام الجامعة وتقديرها للعاملين والخدمات المعاونة.

من جانبه أكد الدكتور عرفه صبري حسن أن التميز هو نتاج جهود كبيرة مبذولة وتعاون مثمر بين الجهاز الإداري والأكاديمي، ووجه بضرورة الحرص على التعلم المستمر وتطوير الذات والعمل بجد وإخلاص وترك بصمة واضحة في مجال عملهم. وأشار سيادته إلى أن الجامعة تعمل بنسق واتساق كبير وتولي اهتماما عظيما بموظفيها وهيئتها المعاونة بوصفهم شركاء فاعلين في رفعة الجامعة وتقدمها.

فيما أكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي أن العاملين هم الجنود الأساسيين في العمل الجامعي، معبرا عن تقديره لتنظيم الاحتفالية التي تهدف لتشجيع العاملين وخلق أجواء تنافسية فيما بينهم لتحقيق النجاح والتقدم للجامعة.

وأشاد بالمستوى الأخلاقي والإداري الكبير للعاملين بجامعة الفيوم.وأوضح أشرف الغندقلي أن احتفالية التميز الإداري تنظم للعام الثالث على التوالي حيث تم تكريم 106 من العاملين بالجامعة و 40 من الخدمات المعاونة والسائقين والأمن الجامعي.وقدم الشكر للجنة الرياضية واللجنة النقابية لحرصهم على تكريم المتميزين داخل الجامعة.

وأشار عمرو ماضي أن الاحتفالية تعكس الترابط الكبير بين كل منسوبي الجامعة، مؤكدا اهتمام إدارة الجامعة بالعاملين والحرص على تشجيعهم وإثراء روح التنافس بينهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التقدم والتميز بالجامعة ووضعها في مصاف الجامعات المصرية والعربية.

وتحدث عبد الناصر بكري عن دور اللجنة النقابية في دعم العاملين والحفاظ على حقوقهم ومتطلباتهم ، مشيرا إلى أن الحفل يأتي تقديرا للجهود المبذولة من العاملين المتميزين ويعبر عن التواصل بين الأجيال والعرفان بالجميل.

يذكر أنه تم تكريم أعضاء اللجنة النقابية والرياضية السابقين والحاليين والمتميزين من العاملين والخدمات المعاونة من كليات وإدارات الجامعة المختلفة.