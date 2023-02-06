اليوم السابع
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بدء زراعة 170 ألف شجرة بقنا ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:22 م
بدء زراعة 170 ألف شجرة بقنا ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" جانب من زراعة الأشجار
قنا صابر سعيد

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تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، البدء فى زراعة الأشجار بمنطقة المساكن بمدينة قنا ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" على مستوى الجمهورية، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وخلف حامد ومحمد رفعت، منسقى لجنة المبادرة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

وقال محافظ قنا، أن زراعة هذه الأشجار تسهم فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالمحافظة وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

 

وذكر الداودى أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه بتكثيف الجهود والإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم استلام 170 ألف شجرة "109 آلاف شجرة مثمرة، 61 ألف شجرة زينة"، مؤكدا أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها، مشيرا إلى أن الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت "36 ألف شجرة زيتون، و36 الف شجرة ليمون، و23 الف شجرة جوافة، و20 ألف شجرة كونو كاربس، و20 ألف شجرة كازورينا، و18 ألف شجرة كافور، و10 آلاف شجرة برتقال، وألفى شجرة يوسفى، وألفى شجرة رومان، وألفى شجرة فرشة الزجاج، وألف شجرة أكاسيا جاوكا".

 

 
جانب من زراعة الأشجار (1)
جانب من زراعة الأشجار (1)

جانب من زراعة الأشجار (2)
جانب من زراعة الأشجار (2)

 


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