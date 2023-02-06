اليوم السابع
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بدء رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحى جنوب ملوى بالمنيا.. صور

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:53 م
بدء رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحى جنوب ملوى بالمنيا.. صور رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوى
المنيا-حسن عبد الغفار

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا، أعمال رصف وإعادة تأهيل الطرق بحي جنوب المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، إن أعمال الرصف شملت شارع السوق الكبير وشارع سعيد الأول وشارع الرحمة وشارع معمل البارود بحي جنوب المدينة، تنفيذ الشركة الوطنية وتحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، وفقا للجدول الزمنى المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

 

رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوى (1)
رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوى 

 

رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوى (2)
رصف الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوى 

 

رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوى (3)
رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية جنوب ملوى

 

رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوى (4)
رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوى

وحدات محلية

مديرية الطرق

رصف الطرق

اخبار المنيا

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