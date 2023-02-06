بدء أكبر إضراب بتاريخ هيئة الخدمات الصحية البريطانية.. وتحذير من العواقب

كتبت رباب فتحى

حذر قادة هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية من أن الخدمة تواجه أسوأ يوم من الاضطراب حتى الآن، حيث من المقرر أن يضرب عشرات الآلاف من الممرضين وموظفي سيارات الإسعاف في إنجلترا دعمًا لمطالبات تحسين الأجور.

وقالت الصحيفة إن الإضراب اليوم الاثنين - والمتوقع أن يكون أكبر إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية - يمثل المرة الأولى التي تضرب فيها المجموعتان – الممرضين وموظفى الإسعاف- في نفس اليوم خلال الموجة الحالية من النزاعات التي تؤثر على الخدمات العامة.

وحث القائمون على الهيئة الجمهور على استخدام خدمات الطوارئ "بحكمة" حيث حذروا من أن الخدمة بأكملها تقترب من "نقطة الأزمة".

قالت الكلية الملكية للتمريض (RCN) ، التي تبدأ إضرابها لمدة يومين ، إن المشاركين فى هذا الإضراب ضعف عدد الأعضاء الذين شاركوا خلال الإضرابات السابقة في ديسمبر ويناير.

وستعود طواقم الإسعاف ومسئولو الاتصالات إلى العمل يوم الثلاثاء ، لكن من المقرر أن يتوقفوا عن العمل يوم الجمعة.

وعلقت النقابات في ويلز إلى حد كبير إجراءات إضراب مماثلة بعد أن تقدمت الحكومة الويلزية يوم الجمعة بعرض دفع محسّن.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، أثار وزير الأعمال ، جرانت شابس ، غضبًا بين نقابات الإسعاف عندما اتهمهم بتعريض حياة المرضى للخطر من خلال رفض إبلاغ أصحاب العمل بتفاصيل ومواعيد إضرابهم.

قال الرئيس التنفيذي لمانحى هيئة الخدمات الوطنية الصحية ، السير جوليان هارتلي ، إنه يتفهم سبب وصول العديد من الموظفين إلى "نقطة التحول" حيث حث الوزراء على الجلوس مع النقابات للتوصل إلى تسوية.

وقال إنه تم بالفعل إلغاء 88 ألف موعد بسبب الإضراب ، مما أصاب المرضى بشدة.