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بايدن يوجه الإغاثة الأمريكية بتقديم المساعدات لسوريا وتركيا بعد الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:10 ص
بايدن يوجه الإغاثة الأمريكية بتقديم المساعدات لسوريا وتركيا بعد الزلزال الرئيس الأمريكي بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكالات الإغاثة الأمريكية بتقديم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

قال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بحزن عميق بشأن الزلزال المدمر الذي وقع اليوم في تركيا وسوريا.

واستيقظ سكان دمشق وأنقرة، صباح اليوم الإثنين، على كارثة حقيقة وصفت بالأسوأ منذ عام 1999، البداية كانت في تركيا حيث ضربها زلزال قوي، وقدّر المعهد الأمريكي لرصد الزلازل قوته بـ7.7 درجة، فيما أشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن عمقه بلغ 10 كيلومترات.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن قوة الزلزال بلغت 7.4 قرب مدينة كهرمان ماراس جنوبي تركيا، الواقعة على بعد 33 كيلومتراً من مدينة غازي عنتاب، وهي مدينة رئيسية وعاصمة إقليمية بجنوب تركيا.

وأكدت الإدارة، أن 32 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر، ونشب حريق كبير في منطقة كهرمان مرعش، وانقطع التيار الكهرباء  في ولاية غازي عنتاب و بعض ولايات جنوب تركيا جراء الزلزال.

 

 


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