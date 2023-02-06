انهيار جزئى لمنزل بقرية كوم الزهير فى المنيا دون إصابات.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

شهدت قرية كوم الزهير التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، انهيار جزء من منزل قديم مبنى بالطوب اللبن دون حدوث إصابات.

ومن ناحيته، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، موقع انهيار جزء من منزل بقرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات، وذلك بحضور على ظريف رئيس الوحدة القروية بابيوها والمهندسة عبير شحاتة مديرة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات الأمنية.

وجه رئيس المركز بالتنسيق مع الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني.

وأخلت الوحدة المحلية لمدينة أبوقرقاص المنزل من السكان وتم فصل التيار الكهربائي والمياه، وتبين أن المنزل قديم ومكون من دور أرضى وأول علوى ومقام على مساحة 150 مترا.