انقلاب لانش صيد بمياه دمياط ومصرع شقيقين بسبب سوء الأحوال الجوية

لقى شخصان مصرعهما، إثر تعرض لانش صيد للغرق بمياه البحر المتوسط فى دمياط، وذلك بسبب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والذى تسبب فى ارتفاع الأمواج، وكذلك شدة الرياح إلى جانب تساقط أمطار غزيرة.

وتداولت أنباء عن مصرع كلا من السيد ش، وشقيقه عماد ش، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بتكثيف البحث عن جثامين الضحايا فور وقوع الحادث، ونجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال جثمان أحد الضحايا، فيما كثفت جهودها البحث عن الضحية الأخرى، وانتشال جثمانه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما واستخراج تصريح الدفن الخاص بهما.

ويسود طقس سئ داخل محافظة دمياط منذ أيام، الأمر الذى قد يعيق استمرار رحلات الصيد داخل المحافظة، خاصة مع ارتفاع شدة الرياح وكذلك ارتفاع الأمواج.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تطبيق حالة الطوارئ للتعامل مع نوة الأمطار التى تشهدها المحافظة الآن، مؤكدة ضرورة التعاون بين كافة الجهات التنفيذية من أجل التصدى لأية طوارئ قد تحدث نتيجة الطقس السيئ الذى يضرب المحافظة، مشددة على عقد غرفة العمليات داخل النقر المؤقت لديوان عام محافظة دمياط لمتابعة الموقف أولا بأول.

وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بنشر معداتها بشوارع المحافظة الرئيسية والميادين العامة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن تزويد تلك المعدات بالفرق المدربة للتعامل مع أية طوارئ تحدث جراء حالة الطقس، فيما شنت الوحدات المحلية داخل محافظة دمياط حملات مكثفة لتطهير بالوعات الأمطار، فضلا عن حملات صيانة أعمدة الإنارة وكذلك التأكد من سلامة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع دمياط.

كما أعلنت محافظة دمياط، عن أرقام تلقى الشكاوى وذلك عبر خدمات الخط الساخن 114 إضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 لتلقى شكاوى المواطنين بشأن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى داخل نطاق المحافظة.