انعقاد لجنة مقابلات الدبلومات الفنية بتعليم كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد الفندق التعليمي بمدينة كفر الشيخ، انعقاد لجنة مقابلات الدبلومات الفنية، للمتقدمين لرؤساء لجان ومراقبين اوائل، الراغبين في المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة.

وتشكلت اللجنة التي ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من كل من محمد السبكي ، مدير عام التعليم الفني، و امجد فتحي عبد الرحمن من لجنة الإدارة ، ورفعت فتحي أحمد من لجنة الإدارة، و هانى لبيب إسماعيل من الشئون القانونية بالوزارة ، وأحمد محمد العريف من لجنة الإدارة المركزية، ووهبه كمال جبران، عضو إداري باللجنة.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،على اتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات،وسرد التعليمات منها تحرير رؤساء اللجان محضر بكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، ومشاركة العضو القانوني، وعضو لجنة الإدارة في جميع أعمال الامتحانات، وتعريف رؤساء اللجان بمعدلات ندب الملاحظين، والمراقبين والمعاونين.

وأضاف وكيل الوزارة ،إن الطالب الذي يتعرض للتحقيق بناء على ضبطه متلبسا بالغش، مشددا على عدم منعه من دخول باقي المواد، والتأكد على المرشحين بعدم وجود موانع لديهم للمشاركة في أعمال الدبلومات الفنية.



الحضور من المعلمين



انعقاد لجنة مقابلات الدبلومات الفنية بتعليم كفر الشيخ