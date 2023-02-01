وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال البرنامج التدريبي لتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض النتائج للعام الجديد لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي بإشراف عيادة سلطان، موجه عام الاقتصاد المنزلي، وتوجيه عام المجال الصناعي، بإشراف منصور الشاملي الزيات، موجه عام المجال الصناعي، كما تفقد معارض مركز الابداع و الابتكار والموهبين.

وكرم الطلاب الحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي بجميع إدارات المديرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مقدما الشكر لأولياء الامور الذين تحملوا مشقة السفر من جميع إدارات المديرية في الجو الممطر و السيء لمشاركة ابنائهم هذا الاحتفال السنوي.

وأكد عبدالله، لأولياء الامور أن دورهم هام في تنمية المواهب لدى أبنائهم في جميع الأنشطة المختلفة، مقدماً الشكر لجميع التوجيهات الفنية المشاركة في مركز الإبداع و الابتكار، وكرم توجيه عام التربية الفنية، وتوجيه عام التربية المسرحية، وتوجيه عام الصحافة، وتوجيه عام المعامل، وتوجيه عام المجال الصناعي وإدارة التربية الخاصة ،وإدارة الموهبين وتوجيه عام الاقتصاد المنزلي، وإدارة الوسائل التعليمية لمشاركتهم في احتفالات انتصارات أكتوبر، وكرم جميع العاملين بالمركز، مثنياً على دورهم البارز في هذه المعارض بداية من مديرة المركز الدكتورة داليا عليبه، ومصطفى العراقي، المدير الفني بالمركز، وعزت عبد الشافي العامل، بحضور هاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية.

كما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أعمال البرنامج التدريبي الخاص بتفعيل دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس، بقاعة التدريب التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ ومقرها المدرسة المعماري الزخرفية العسكرية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل الوزارة، حرص الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت في هذا الصدد حقيبة تدريبية؛ لتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، لمواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديري المدارس، وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.

وأوضح أن التدريب يستهدف تدريب مديري المدارس، وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية، كما أكد وكيل الوزارة على دور المدرسة في تعزيز قيم الانتماء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، والتأكيد على الممارسات الإيجابية لدى الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى دور الوزارة الاستباقي، لمواجهة هذه المخاطر من خلال تفعيل الأنشطة.



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