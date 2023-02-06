انطلاق المهرجان الرياضى الترويحى بجامعة كفر الشيخ

كتب ـ محمد صبحى

نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة؛ المهرجان الرياضى الترويحى لطلاب الكليات المتخصصة تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية.

يأتى المهرجان فى إطار تأكيد د.أيمن عاشور على تنفيذ استراتيجية الوزارة فى الاهتمام بالتثقيف الرياضى للطلاب، ودعم دور الجامعات على الساحة الرياضية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتوسيع مشاركتها فى اكتشاف الأبطال الرياضيين والموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية لطلاب الجامعات واستثمار طاقاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودور الوزارة فى الاهتمام بتكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بما يساهم فى دعم قدراته وخلق جيل قادر على التنمية.

وفى كلمته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أكد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة للأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة المخصصة للطلاب على مدار العام بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

كما أشاد د. أشرف صبحى بفعاليات المهرجان الذى نظمته الجامعة لطلاب الكليات المتخصصة، مشيرًا إلى بحث وزارة الشباب والرياضة تقديم مزيد من الدعم للأنشطة الطلابية خلال الفترة المقبلة.

وأشار د. طايع عبد اللطيف إلى أن الفعاليات الرياضية التى تنظمها الجامعات تأتى بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الطلاب، كما تساهم إلى جانب الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة التى تنظمها الجامعات فى تحقيق التقارب والتعارف بين الطلاب، واستغلال أوقات فراغهم، وتبادل الخبرات المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد فى عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم.

وصرح د. عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ أن المهرجان يأتى فى إطار المشروع القومى للياقة البدنية، وتفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة التى تنظمها، وتشجيع المنافسة بين الطلاب؛ لبناء شخصياتهم وتعزيز روح العمل الجماعى، وإكسابهم الأخلاق الرياضية العالية، مثمنًا جهود القائمين على تنظيم المهرجان لإظهاره فى أبهى صورة.

واشتملت الفعاليات على مجموعة من الأنشطة والمسابقات والألعاب الترويحية التى تهدف لرفع معدلات اللياقة البدنية للمشاركين، حيث شهد المهرجان مشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 17 كلية من كليات التربية الرياضية بجامعات (أسيوط - المنوفية - مدينة السادات - بنها - سوهاج - الزقازيق "بنين" - الفيوم - العريش - بني سويف - المنيا - المنصورة - الإسكندرية - الأزهر - طنطا - كفر الشيخ - السويس - جنوب الوادي - الوادي الجديد)، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الإشراف بالكليات المشاركة، وممثلى الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بوزارة التعليم العالي، وممثلى مديرية الشباب والرياضة، وحضور عمداء الكليات وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء طلاب الفرق الثلاثة الفائزة "بنين" وجاءت كالتالى:

- فريق النسور: محمد حماده حسن "بني سويف"، أسامه عبد الرسول "المنوفية"، محمد محمد عز الدين "مدينة السادات"، عمر السقا السقا "الأزهر"، مروان صابر شعلي "جنوب الوادي"، محمد ربيع مصطفي "المنيا".

- فريق الأسود: إياد أحمد الغنام "كفر الشيخ"، يوسف محمد عيسي "المنوفية"، عبدالرحمن يحيى محمد قنديل "مدينة السادات"، عبدالله أحمد محمد "الأزهر"، أحمد صلاح سید "جنوب الوادي"، حسام ربیع مصطفى "المنيا".

- فريق الشجعان: أحمد جابر كمال "بني سويف"، عبد الرحمن مصطفي "المنوفية"، محمد أحمد ریان "مدينة السادات"، محمد صلاح إبراهيم "الأزهر"، عبد الرحمن فيصل جعفر "جنوب الوادي"، عمرو محمد رجب "المنيا".

كما أعلنت لجنة التحكيم أسماء طلاب الفرق الثلاثة الفائزة "بنات" وجاءت كالتالى:

- فريق الأقوياء: مريم محمد قناوي "بني سويف"، أمنية عصام عبد الله "المنوفية"، منة الله مصطفي عبدالتواب "الفيوم"، أسماء حسين ذاكر "المنيا"، ديانا جرجس رمسيس "جنوب الوادي"، هبة يوسف عطية "المنصورة".

- فريق العظماء: منة الله هشام فاروق "المنصورة"، علية إبراهيم جودة "المنوفية"، إسراء خالد "المنيا"، مریم عصام محمد "المنيا"، رنا ياسر عبدالهادي "جنوب الوادي"، مريم رجب قرني " الفيوم".

- فريق الملوك: منار محمد عصمت "بني سويف"، سهيلة السيد فهمي "المنوفية"، یارا عصام حسن "بني سويف"، إسراء خالد ربيع "المنيا"، دینا أحمد سعد الدين "المنصورة"، مريم رجب قرني"الفيوم".

شارك فى فعاليات المهرجان، د. محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. على صبرى أمين عام الجامعة، د. سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، د. عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، د. أحمد حسان مدير عام الأنشطة الطلابية، د.رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة والمنسق العام للأنشطة الطلابية، د. عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية، ود.صبحي سراج رئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية.