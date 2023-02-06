انخفاض إنتاج البن من جديد فى هندوراس بسبب تغير المناخ

فاطمة شوقى

تسببت أزمة تغير المناخ وندرة القوة العاملة، فى تهديد إنتاج البن فى هندوراس، أكبر منتج لحبوب القهوة فى أمريكا الوسطى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقال التنفيذي للمجلس الوطني للقهوة (Conacafe) ، أومر فونيز، إن "أزمة المناخ مصدر قلق لزراعة البن فى هندوراس، أحد البلدان الأكثر عرضة للخطر بسبب انتشار الآفات والأمراض التى يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى 10% من إنتاج البن.

وأضاف أن الظواهر الطبيعية مثل الجفاف أو هطول الأمطار الغزيرة "تؤثر على إنتاجية ودخل" النتجين ، حيث أنه في موسم حصاد 2022-2023 ، صدرت هندوراس 1.1 مليون قنطار ، أي أقل بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة السابقة ، وحصلت على 217.8 مليون دولار ، وفقًا للأرقام الرسمية.

ويقدر معهد القهوة الهندوراسي (Ihcafe) أن البلاد ستصدر 7.2 مليون قنطار من القهوة هذا الموسم ، لكن فونيز تتوقع انخفاض هذا الرقم بسبب العوامل المناخية والآفات.

وقال فونيز إن الدخل من صادرات البن قد انخفض بسبب انخفاض أسعار الحبوب في السوق الدولية بسبب المضاربة وانخفاض الطلب على الحبوب.

بلغ سعر قنطار القهوة في المتوسط ​​197.47 دولارًا في دورة 2022-2023 ، بينما في الفترة 2021-2022 تم تسعيره عند 219.22 دولارًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10٪.

ووفقًا لفونيز ، فإن صغار المنتجين هم "الأكثر تضررًا" من سلسلة صناعة البن الزراعية في هذا الحصاد بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمدخلات الزراعية في جميع أنحاء العالم بسبب التأثير الذي أحدثه الحرب الاوكرانية في الأسواق الزراعية.

وأضاف المسؤول التنفيذي في كوناكافيه أن قطاع البن يجب أن يبحث عن "بدائل" لضمان استدامته وأن المنتج لديه "إنتاجية أفضل".

يخضع نشاط البن في هندوراس لنحو 120 ألف منتج ، 90٪ منهم صغيرون ، ويولد حوالي مليون وظيفة في عمليات القطع والمعالجة الرطبة والجافة والنقل ، وفقًا للقطاع.

ويعتبر المسؤول التنفيذي أن العمل في قطاع البن "يمثل تحديًا" لأنه "في كل مرة يكون هناك عدد أقل" من الأشخاص الذين يرغبون في العمل مؤقتًا كجامعين للقهوة.

يبدأ موسم حصاد البن في هندوراس ، البلد الذي أصبح المصدر الرئيسي للقهوة في أمريكا الوسطى والخامس على مستوى العالم ، في الأول من أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر.