اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلتي طيران من مطار ميلانو الإيطالى

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، رحلتين طيران دولية، ورحلة داخلية، حيث تصل الرحلتين من مطار ميلانو الإيطالى ونقل على متنها قرابة 300 سائح إيطالى الجنسية، وذلك ضمن 82 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة .

كما تبين من كشوف رحلات الأسبوعية أن الرحلات البولندية الأكثر وصولا تليها التشيكية والألمانية، والايطالية وان تصل خلال الاسبوع 82 رحلة طيران أغلبها أوروبية مختلفة، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة .

وتعتبر السياحة الإيطالية عاشقة لمدينة مرسى علم ، حيث أن السياح الايطاليين يعشقون الطبيعة والرحلات البحرية وكذلك مشاهدة الكائنات البحرية المختلفة، وهذا ما تشتهر به مدينة مرسى علم من مواقع غوص مميزة وتظهر فيها بكثافة الكائنات البحرية .

وكان رصد العاملون فى النشاط البحرى بمرسى "نكرى" جنوب مدينة مرسى علم، الخميس الماضى، ظهور القرش الحوتى الشهير، وما يطلق عليه "بهلول" وهو بدون أسنان، والذى أصبح كثير الظهور فى المناطق المختلفة فى البحر الأحمر خاصة الجنوبية، حيث أنه يعتبر من الكائنات وظهوره يمثل جذب سياحى كبير.

وتم رصد هذا النوع من الأسماك فى الغردقة عدة مرات خلال الفترات والسنوات الماضية، وتعاملت محميات البحر الأحمر مع ظهور تلك النوع من الأسماك باحترافية شديدة، وقامت بعملية رصد لظهوره وأماكن تواجده، وأصدرت نشرة إرشادية للتعامل معه، بعد دراسة السمكة جيدا والتأكد أنها سمكة مهاجرة ومن نوع القروش، وهى مسالمة وصديقة للإنسان.