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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 19 رحلة طيران بينها 5 رحلات من بولندا

الأحد، 05 فبراير 2023 10:15 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 19 رحلة طيران بينها 5 رحلات من بولندا مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 19 رحلة طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أمس السبت حتي نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة .

وتبين حسب كشوف رحلات اليوم الأحد، أن الرحلات المقرر وصولها اليوم تصل من عدة دول مختلفة منها 5 رحلات من بولندا، و3 رحلات من التشيك، و5 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا وأخري من بلجيكا ورحلة داخلية .

كما تبين أن كشوف رحلات الأسبوعية الرحلات البولندية الأكثر وصولا تليها التشيكية والألمانية، وأن تصل خلال الأسبوع 82 رحلة طيران أغلبها أوروبية مختلفة، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانب آخر، تشهد مدن محافظات البحر الأحمر حالة كبيرة من النشاط السياحي والرحلات اليومية السياحية، حيث زار البحر الأحمر خلال عام 2022 قرابة 58 جنسة حول العالم كان النصيب الأكبر منها الألمان، ويليهم الروس بالنسبة للأجانب .

 

 


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