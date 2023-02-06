الوقاية من حب الشباب.. نصائح بسيطة يجب اتباعها لتجنب هذه الحالة الجلدية

كتبت إيناس البنا

حب الشباب هو أحد أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، قد يظهر في وقت يمر فيه الجسم بالنشاط الهرموني، ونتيجة لذلك، فإن المراهقين هم الضحايا الرئيسيون لحالة حب الشباب، والتي يمكن أن تؤدي في الواقع إلى ندوب عميقة ودائمة، لذلك، من المهم أن يتم التحقق من الشرط من الانتشار، لذا لا تهمل استشارة عيادة العناية بالبشرة أو طبيب الأمراض الجلدية في الوقت المناسب.

البشرة الدهنية بحاجة إلى العناية

وفقًا لموقع "healthsite"، يظهر حب الشباب بشكل رئيسي على البشرة الدهنية ويبدأ برؤوس سوداء، تجنب إهمال الرؤوس السوداء، لأنها يمكن أن تهيج الأنسجة المحيطة بالجلد ما يؤدي إلى حدوث التهاب، هذا يمهد الطريق للبثور وحب الشباب، بثرة واحدة لا تعني وجود حالة حب الشباب، في حب الشباب، هناك أنواع عديدة من الانفجارات، مثل الرؤوس السوداء، والرؤوس البيضاء، والخراجات (الكتل)، والبثور، وما إلى ذلك. إذا كانت بشرتك دهنية، فإليك ما تحتاج إلى القيام به:

اذهبي للتنظيف في صالون تجميل جيد

تأكد من نظافة الشعر وفروة الرأس بدقة. إذا كانت فروة الرأس دهنية، أو إذا كانت هناك قشرة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور البثور وحب الشباب.

ابقِ الشعر بعيدًا عن الوجه أثناء النوم

في حالات حب الشباب الشديدة ، اغسل أغطية الوسائد والمنشفة يوميًا بالماء الدافئ والصابون ، بعد إضافة ملعقتين صغيرتين من محلول المطهر إلى الماء.

النظام الغذائي مهم

يشير حب الشباب إلى احتقان الجلد والنظام. اتبع هذه النصائح إذا كنت عرضة لحب الشباب:

تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والكثير من الحلويات والشوكولاتة .

اتبع نظامًا غذائيًا يساعد على تطهير النظام وإبقائه نظيفًا من السموم والفضلات .

يجب أن يكون نظامك الغذائي غنيًا بالألياف وغنيًا بالفيتامينات والمعادن .

قم بتضمين الفواكه الطازجة والسلطات النيئة والبراعم والحبوب الكاملة واللبن وعصائر الفاكهة الطازجة والشوربات الصافية في نظامك الغذائي .

اشرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا. أضف عصير الليمون إلى كوب من الماء واجعله أول شيء في الصباح .

اتبع إجراءات التنظيف الصحيحة

يمكن أن تؤدي طرق التنظيف غير الملائمة إلى ظهور حب الشباب .

تجنب الإفراط في غسل الماء والصابون لأنه يمكن أن يخل بتوازن درجة الحموضة في الجلد .

استخدم غسول الوجه للبشرة الدهنية أو منظف طبي .

تجنب الكريمات المنظفة والمرطبات الثقيلة لأنها قد تسد المسام وتؤدي إلى ظهور حب الشباب .

استخدم الكريمات والمستحضرات المضادة لحب الشباب التي تحتوي على مكونات مثل زيت القرنفل وزيت الأوكالبتوس وماء الورد والتولسي والنيم والنعناع، هذه المكونات لها خصائص علاجية قوية. النيم ، على سبيل المثال ، ليس فقط أحد أقوى المطهرات الطبيعية ، ولكنه أيضًا مضاد حيوي طبيعي. يحتوي على مركبات الكبريت العضوية.

التطهير في الليل مهم لإزالة رواسب المكياج والزيوت والعرق، في الواقع ، استخدمي كريم الأساس المائي فقط وتجنبي الكريمية.

العديد من المكونات الطبيعية لها تأثير قابض وتساعد على تقليل الزيت. الشاي الأخضر هو تونر قابض جيد. نقع أوراق الشاي الأخضر أو ​​كيس شاي في ماء ساخن لمدة نصف ساعة. يبرد ويصفى ويوضع السائل على الجلد.

أضف قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى ملعقتين كبيرتين من الماء أو ماء الورد. ضع هذا على الطفح الجلدي والبثور.

كل ما قيل وفعل ، فيما يتعلق بحب الشباب ، فإن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج.