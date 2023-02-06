اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 03:06 م
أكرم القصاص
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الهلال الأحمر الكويتي: تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:00 م
الهلال الأحمر الكويتي: تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا الكويت
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا.


وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس ،في تصريح لها، إن الجمعية تواصلت مع الهلال الأحمر التركي والمنظمات الإنسانية الأخرى للوقوف والإطلاع على الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي أصابها الزلزال في سوريا وتركيا .


وأكدت "البرجس" أن الجمعية تتابع بقلق شديد التداعيات التي خلفتها كارثة الزلزال المدمر وما يواجهه السكان هناك من ظروف إنسانية قاسية، معربة عن تضامن الجمعية وتعاطفها مع المتضررين جراء هذا الزلزال الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.


وأشارت إلى أن الجمعية تقوم بواجبها الإنساني لإغاثة الأشقاء والأصدقاء تجسيدا لحرص الكويت المستمر على عون المنكوبين وإنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية في العالم.


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