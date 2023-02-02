السجن 3 سنوات لشخص بالمعاش تعدى على طفلة بالطريق العام فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بالسجن غيابيا 3 سنوات للمتهم " ج.م.ع" بالمعاش وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه فى التعدي على المجني عليها " ج.س.ع".

تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 16025 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليها ، بقيام المتهم بالتعدي علي ابنتهما في الطريق العام بنطاق القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، من أقوال شهود الإثبات، والتي أكدتها التحريات أنه خلال سير المجني عليها الطفلة "ج.س.ع" مع والدتها وشقيقتها شاهدوا المتهم "ج.م.ع" بالمعاش يتعدي علي المجني عليها عن طريق ملامستها من جسدها بالطريق العام فاستغاثوا بالأهالي وتمكنوا من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة، والتي استمعت الي شهود الواقعة ومن مناقشة المجني عليها التي، قررت أن المتهم جذبها أثناء سيرها بالطريق العام وطالت يده جسدها.

وعلي صعيد آخر، قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس المتهمة بقتل جدتها العجوز المقيمه بمفردها بمسكنها بمساعدة آخرين ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة متعلقاتها الذهبية ومبالغ مالية، بعد كتم انفاسها بمخدة داخل شقتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وسؤال شهود العيان، وندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان الواقعة للتعرف علي المتهم، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.