القوى العاملة: حريصون على توفير بيئة عمل لائقة تحمى العامل من المخاطر المهنية

كتبت – مرام محمد

شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، فعاليات ختام الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية، المنعقد في قرية أرابيا بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، بحضور ممثلين عن 50 منشأة صناعية.

وأكد الوزير في تصريحات له على حرص الدولة المصرية على توفير كل وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر المهنية، وكذلك تحقيق الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج، موضحا استعداد الوزارة المستمر على التدريب والمتابعة تنسيقا مع كافة الشركاء المعنيين، بشأن وسائل السلامة والصحة المهنية.

وخلال اللقاء منح الوزير شهادات تقدير وتميز لعدد من المنشآت الفائزة بتطبيق إجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بهذه المنشآت، وأهدى اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، كما أهدى الوزير درع "الوزارة" للمحافظ.

ويأتي ذلك اللقاء خلال جولة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ووفد "الوزارة" المرافق له،في محافظة البحر الأحمر، والتي بدأها يوم السبت بافتتاح مؤتمر عمالي عربي كبير، نظمه الاتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية، عضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، حيث استكمل الوزير اليوم الإثنين، ولليوم الثالث على التوالي جولاته في تلك المحافظة، التي يعمل بها 63 ألفا و621 عاملا، في 435 منشأة، ورافق فيها الوزير، اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وهارون عبدالعزيز مدير مديرية محافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ووفد الوزارة المتخصص في الملفات التي شهدتها "الجولات".

وبدوره أشاد اللواء أحمد مرزوق سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، في كلمته التي ألقاها نيابة عن اللواء عمرو حنفي المحافظ، بدور وزارة القوى العاملة والتي تبذل كل الجهود بالشراكة مع كافة الجهات والمنظمات ذات الصلة بتوفير السلامة المهنية وتحسين ظروف وبيئة العمل، بالإضافة الى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لكل العاملين، كما تقوم المديرية بالتنسيق مع القطاع السياحي ايمانا منها بأهمية السلامة والصحة المهنية بإتخاذ كافة اجراءات الوقاية والحماية من المخاطر خاصة وأن الحفاظ على العامل وصحته وأمنه وسلامته هدف أصيل للوزارة ولأصحاب العمل، لذا فإن الوزارة تقوم بالتدريب عن طريقها مباشرة اوعن طريق الاشراف وتقديم الاستشارات والدعم الفني واللوجستى للقطاع الخاص، مقدما الشكر لإدارة قرية عرابي السياحية والعاملين بها لحسن الضيافة والاستقبال، موضحا انها من المنتجعات السياحية العريقة ومن اوائل المنشات السياحية فى مدينة الغردقة ويتمتع العاملين بها بخبرات متراكمة.

وكانت قد بدأت فعاليات الملتقى أمس الأحد، بكلمة للسيدة سهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، أكدت خلالها على حرص الوزارة على التوعية بوسائل السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية.

وتحدث محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، عن أن هذا الملتقى يعتبر علامة فارقة وبناء يبنى عليه رؤية لزيادة الوعي بذلك للملف.

ومن جانبه، نوه هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، إلى أهمية الدور الذى يقوم به مهندسو ومسؤلو السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع والذى يشمل أمن وسلام الأفراد، وكذا أمن وسلامة المنشآت، مشيراً إلى أنه فى هذا الشأن فقد قامت المديرية خلال العام الماضى 2022 بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 1513 منشأة وأسفر عن تحرير 301 محضراً لمنشآت مخالفة، ونظمت 53 حملة تفتيشية على المنشآت، وبحثت 12 شكوى، وعقدت 88 ندوة توعية وتثقيف للعاملين ومسئولى المنشآت بأهمية دور السلامة والصحة المهنية فى العمل والحياة.

حضر فعاليات الختام، من وزارة القوى العاملة منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات، وأحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل ،ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، ورشا محمود باحث قانونى بمكتب الوزير، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، والمهندس طارق السيد باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومها خير مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتشى السلامة بالمديرية، كما شارك فى اللقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بمديرية القوى العاملة.



ملتقى السلامة والصحة المهنية في البحر الأحمر



ملتقى السلامة والصحة المهنية



وزير القوى العاملة يختتم جولاته في البحر الأحمر