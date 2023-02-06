اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 11:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على 3 متهمين بسرقة أجهزة رى بنصف مليون جنيه فى قنا

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:11 م
القبض على 3 متهمين بسرقة أجهزة رى بنصف مليون جنيه فى قنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 3 متهمين بسرقة أجهزة خاصة بالري، تقدر بنصف مليون جنيه، ومحاولة بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 3 متهمين من قرية جزيرة مطيرة بقوص جنوب قنا، بسرقة أجهزة خاصة بالري تقدر بقيمة نصف مليون جنيه من إحدى الشركات في أسوان.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين قاموا بسرقة 24 جهازا، وقاموا بالترويج لبيعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما أدى لتعرف أصحابها على تلك الأجهزة وأبلغوا الأجهزة الأمنية بقنا وتمكنت من ضبط المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وضبط المتهمين في الواقعة.
 

 

 


ضبط متهمين

مركز قوص

سرقة اجهزة

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة