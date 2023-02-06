القبض على 3 متهمين بسرقة أجهزة رى بنصف مليون جنيه فى قنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 3 متهمين من قرية جزيرة مطيرة بقوص جنوب قنا، بسرقة أجهزة خاصة بالري تقدر بقيمة نصف مليون جنيه من إحدى الشركات في أسوان.



وأوضحت التحريات، أن المتهمين قاموا بسرقة 24 جهازا، وقاموا بالترويج لبيعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما أدى لتعرف أصحابها على تلك الأجهزة وأبلغوا الأجهزة الأمنية بقنا وتمكنت من ضبط المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وضبط المتهمين في الواقعة.

