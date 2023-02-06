القبض على شخص يبيع لحوما مجهولة المصدر فى مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً ذبح وتجهيز أحد الأشخاص للحوم دون الالتزام بالاشتراطات الصحية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية من اللحوم وزنت 250 كيلو جرام معدة للطهى "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها" وتبين أن المتهم يقوم ببيع اللحوم المضبوطة للمواطنين قاطنى تلك المنطقة من جنسيته.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".