اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 538 وفاة و1353 إصابة

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:00 م
الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 538 وفاة و1353 إصابة زلزال سوريا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 538 وفاة، و1353 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وأوضح معاون وزير الصحة السورى الدكتور أحمد ضميرية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.


وأشار ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.


وفي سياق متصل، سيّرت محافظة درعا آليات مع طواقمها إلى محافظة حلب للمساعدة في أعمال رفع الأنقاض جراء الزلزال الذي تعرضت له، كما تواصل محافظة اللاذقية والجهات الحكومية الخدمية فيها والجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية جهودها، لتأمين مراكز إيواء للمتضررين في كل من اللاذقية وجبلة، وغيرها من المناطق التي ضربها الزلزال، وتزويدها بالمستلزمات الأساسية.

 


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