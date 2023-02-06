السجن 7 سنوات لمشرف نشاط مدرسي متهم بقتل نسيبه بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، وعضوية المستشارين بيشوي النسر، ومجدي هريدي، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالسجن 7 سنوات للمتهم (أحمد.ع.ع.م47 سنة)، مشرف نشاط بمدرسة بإحدى القرى الشهيرة بمركز إطسا بالفيوم، وهو "أبكم"، لقيامه بقتل نسيبه (عاشور عبد العظيم.ح.ا-50 سنة)، وإلقاء جثته في مسقاه للمياه قرب منزله، لشكه في وجود علاقة بين زوجته والمجني عليه.

بدأت وقائع الدعوى التي حملت رقم 32619 لسنة 2022م جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 2060 لسنة 2022م كلي الفيوم، في 20 سبتمبر 2022م بدائرة مركز شرطة إطسا، عندما تلقت شرطة النجدة، بلاغا من المواطن "محمد.م"، بالعثور على جثة شقيقه متوفي داخل مسقة للمياه وبه إصابات.

وتبين أن الجثة للطجني عليه، ملقاة في مسقة للمياه جافة بأرض زراعية بقرية تطون أمام منزل المتهم، وبها إصابات من الخلف بالرأس وبعض تجمعات دماء في البطن، وتبين وجود إصابة أسفل الأذن اليمنى وسحجات وآثار إصابية في الفخذين من الخلف والظهر، والجثة ملطخة بالدماء.

واستمعت النيابة إلى أقوال (رنا عاشور.ع)، ابنة المتوفي، أفادت بأن والدها زارها بمنزل زوجها، ووالده المتهم، وبات فوق سطح المنزل، وهي وزوجها في غرفتهما، وأن زوجها أيقظها في الرابعة والنصف فجرا، وأخبرها بسماعه صوت ارتطام فوق سطح المنزل في الظلام، فصعدا للسطح، ووجدا والده واقفا أعلى سطح المنزل في الظلام، فخلدا لاستكمال نومهما، وفي الواحدة بعد ظهر اليوم نفسه، فوجئا بالأهالي يطرقون بابهم، وعلمت بوجود جثة والدها ملقاة في مسقة مياه أمام منزلهم.

وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة التي أحالت الواقعة الي محكمة جنايات الفيوم وأصدرت حكمها السابق.