السجن 7 سنوات لمدرس وعزله من وظيفته لتعديه على طفلة داخل مدرسة

الفيوم رباب الجالى

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الأولى، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدى محمد هريدى، وبيشوى النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى بمعاقبة "عارف.ر.ح.ح"، 52 سنة، مدرس، بالسجن 7 سنوات، وعزله من وظيفته، لإدانته بالتعدى على الطفلة المجنى عليها "إسراء.م.ر"، بالقوة، بعدما استدرجها إلى مكتب مدير المدرسة لحمل بعض المستلزمات المدرسية.

تعود تفاصيل القضية رقم 13696 جنح مركز شرطة سنهور القبلية، والمقيدة برقم 2162 لسنة 2022 كلى الفيوم، إلى 27 أكتوبر المُنصرم، داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية، حينما استدرج الطفلة والتى لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها، وكونه ممن له سلطة عليها "مدرس"، إلى مكتب المدير لحمل بعض المستلزمات المدرسية، وما أن دخلت المكتب قيد حركتها وتعدى عليها.

وما أن عادت الطفلة إلى منزلها، أخبرت والدها بما حدث معها، فاصطحبها إلى قسم الشرطة، وحرر محضرًا بالواقعة، حيث قال فى المحضر، أن ابنته أخبرته أنه أثناء تواجدها فى المدرسة خلال اليوم الدراسى، اصطحبها المدرس المتهم إلى غرفة مدير المدرسة لحمل بعض المستلزمات الدراسية، مُستغلًا خلو المكان، وحال ذلك قام بالتعدى عليها.

وأكدت التحريات السرية التى أجراها ضباط مباحث مركز شرطة سنهور، صحة أقوال الطفلة ووالدها.

ووجهت النيابة العامة، عدة اتهامات للمتهم لقيامه بالتعدى على طفلة ممن له سلطة عليها، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادتين رقم 267/2، و268 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

وعقب الاطلاع على المادة رقم 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمر المحامى العام بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وإعلان المتهم بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم، والذى تم محاكمته من خلال عدة جلسات سرية، حتى أصدرت محكمة الجنايات حكمها المتقدم بجلسة اليوم.